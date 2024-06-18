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В «Коламбусе» может смениться главный тренер

В «Коламбусе» может смениться главный тренер
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан может покинуть свой пост в предстоящем межсезонье Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Поговаривают, что в «Коламбусе» грядут тренерские перемены. Сочувствую Паскалю Венсану, он попал в очень, очень сложную ситуацию», — написал инсайдер Эллиотт Фридман в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Венсан возглавляет «Блю Джекетс» с 2023 года, после отставки Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах. Этот опыт стал для специалиста дебютным в качестве главного тренера команды.

Напомним, в текущем сезоне «Коламбус» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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