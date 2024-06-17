Нападающий «Магнитки» Канцеров рассказал, каким вратарям ему сложнее всего забивать

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, кому из вратарей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ему сложнее всего забивать.

«Мне сложнее всего забивать габаритным голкиперам: Бобков, Федотов. Хотя Бобкову я забивал. Галкин тоже хороший вратарь, ему я не забивал. Когда играли против «Автомобилиста», у меня два выхода в ноль было, но он выручил. Все вратари хороши, раз играют на высшем уровне», — приводит слова Канцерова Legalbet.

19-летний Канцеров в прошедшем сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 28 очков — забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+6». Форвард стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 очков.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).