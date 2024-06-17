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Нападающий «Магнитки» Канцеров рассказал, каким вратарям ему сложнее всего забивать

Нападающий «Магнитки» Канцеров рассказал, каким вратарям ему сложнее всего забивать
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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, кому из вратарей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ему сложнее всего забивать.

«Мне сложнее всего забивать габаритным голкиперам: Бобков, Федотов. Хотя Бобкову я забивал. Галкин тоже хороший вратарь, ему я не забивал. Когда играли против «Автомобилиста», у меня два выхода в ноль было, но он выручил. Все вратари хороши, раз играют на высшем уровне», — приводит слова Канцерова Legalbet.

19-летний Канцеров в прошедшем сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 28 очков — забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+6». Форвард стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 очков.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).

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