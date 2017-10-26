Хоккеисты «Бостона» переоделись в персонажей «Звёздных войн»

Хоккеисты команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» переоделись в персонажей вселенной «Звёздных войн» и посетили в таких костюмах детскую больницу, информирует официальный «твиттер» «Бостона».



Семь игроков «Брюинз» во главе с Дэвидом Крейчи переоделись в различных персонажей фильма и пришли в Бостонскую детскую больницу. Игроки фотографировались вместе с детьми и общались с ними.



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Посмотреть фотографии с посещения госпиталя можно в официальном «твиттере» «Бостон Брюинз».