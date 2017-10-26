С. Зубов: некоторые игроки «Сочи» не понимают, как играть с сильными соперниками

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (1:3).



«Отличный хоккей, честная, бескомпромиссная борьба на протяжении всего матча – за что мы и любим хоккей. Некоторые в нашей команде немножко не понимают, что нужно делать в играх, в деталях, против сильных соперников. Но мы будем над этим работать. У нас осталась последняя игра домашней серии. Будем к ней готовиться.



Плохая реализация? Ребята стараются. Где-то не везёт, где-то в каких-то моментах должны проявлять больше хладнокровия, целенаправленности. Мы работаем над этим», — цитирует Зубова официальный сайт команды.

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