Прохоров: Канада не выиграет ОИ, наша команда на порядок выше классом

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился мнением о составе сборной Канады на Кубок Карьяла, а также о перспективах канадцев на завоевание золотых медалей Олимпиады.

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«У сборной Канады нормальный, средний уровень. Но на победу на Олимпиаде она рассчитывать не сможет. Наша команда на порядок выше классом. Сам уровень тех игроков, которые на сегодняшний день являются основными кандидатами, выше, чем у канадцев. Этот уровень складывается из мастерства и опыта выступления на Олимпиадах и чемпионатах мира. У Канады хорошие, добротные игроки, но наш класс выше.

Говорит ли то, что в сборную Канады вызвали 16 человек из КХЛ, о том, что наша лига – сильнейшая в Европе? По уровню и масштабу я думаю, что это одна из сильнейших лиг. В Европе она сильнейшая на сегодняшний день. Возьмите зарплаты и всё поймёте», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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