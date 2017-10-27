Представители Попугаева ведут переговоры с ЦСКА о заключении контракта

Как стало известно «Чемпионату», представители нападающего Никиты Попугаева ведут переговоры о контракте с ЦСКА, за которым закреплены права на игрока. Ранее в североамериканской прессе сообщалось, что форвард по личным причинам принял решение вернуться в Россию.

Нападающий «Принс Джордж» Никита Попугаев решил вернуться в Россию

19-летний Попугаев с сезона-2015/16 выступал в WHL за «Мус Джо» и «Принс Джордж». В этом сезоне он провёл 13 матчей, набрав 7 (2+5) очков. Всего на его счету 123 (47+76) баллов за результативность в 154 матчах WHL.



Попугаев является воспитанником «армейцев», перед отъездом в Северную Америку играл за юношеские команды ЦСКА и в МХЛ за «Красную Армию», а в составе сборной России завоевал золотую медаль на Мировом Кубке вызова U17.