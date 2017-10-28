Беляков: до обмена в «Салават» был в подвешенном состоянии, сам искал лёд

Защитник Фёдор Беляков поделился первыми впечатлениями после своего обмена из «Сибири» в «Салават Юлаев».



«Эмоции только положительные, рад попасть в такой сильный клуб, как „Салават“. Для меня это новый вызов в карьере. Ожидал ли перехода? В подвешенном состоянии находился. Тренировался с молодёжной командой. Если не было льда, искал его сам. Всякого развития события ждал, но не думал, что пригласят сюда.



Скрывать не буду, я из тех игроков, которые „таскают рояль“. Исполнителей в Уфе много классных. Моя задача — показать свои сильные качества, это игра в обороне. Стараться помочь команде в меньшинстве, добавить в силовой игре. Буду стараться поддерживать свой стиль, играть в этом ключе. Всё зависит от того, что мне скажут тренеры, какую задачу поставят», — цитирует Белякова официальный сайт «Салавата».

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