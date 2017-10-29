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Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в Монреале

29 октября 2017, воскресенье. 04:57 Хоккей

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» одержали победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, обыграв гостей со счётом 5:4.

Хозяева забросили три шайбы к 13-й минуте, в начале второго периода российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отличным броском с дальней дистанции забил свой четвёртый гол в сезоне. Следом Рик Нэш забил второй гол гостей, однако спустя две минуты Макс Пачьоретти сделал счёт 4:2. В третьем периоде команде из Нью-Йорка удалось сравнять счёт, но вторая шайба Филлипа Дано в матче обеспечила победу коллективу из Канады.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 4 3:0, 1:2, 1:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Байрон (Друен) – 07:51 (5x5), 2:0 – Гальченюк (Галлахер, Дано) – 11:09 (5x4), 3:0 – Дано (Шоу, Уэбер) – 13:15 (5x5), 3:1 – Бучневич (Шаттенкирк, Миллер) – 22:21 (5x4), 3:2 – Нэш (Миллер, Зибанеджад) – 32:20 (5x5), 4:2 – Пачьоретти (Уэбер, Дано) – 34:38 (5x5), 4:3 – Зибанеджад (Макдона, Нэш) – 42:25 (5x5), 4:4 – Шей (Шаттенкирк, Деарне) – 47:00 (5x5), 5:4 – Дано (Дэвидсон, Шоу) – 49:37 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Павел Бучневич
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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