Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в Монреале

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» одержали победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, обыграв гостей со счётом 5:4.



Хозяева забросили три шайбы к 13-й минуте, в начале второго периода российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отличным броском с дальней дистанции забил свой четвёртый гол в сезоне. Следом Рик Нэш забил второй гол гостей, однако спустя две минуты Макс Пачьоретти сделал счёт 4:2. В третьем периоде команде из Нью-Йорка удалось сравнять счёт, но вторая шайба Филлипа Дано в матче обеспечила победу коллективу из Канады.