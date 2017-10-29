Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»

«Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:3 Б. В основноевремя в составе «пантер» Отличились Джонатан Юбердо (25) и Евгений Дадонов (29). На счету россиянина также голевая передача. За «Ред Уингз» шайбы забросили Андреас Атанасиу (6) и Густав Нюквист (31). В серии послематчевых буллитов решающий бросок совершил также Нюквист. Благодаря этой победе «Детройт» прервал серию из шести поражений.

В ещё одном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. За победителей отличились Брэндон Мэннинг (13-я минута), Якуб Ворачек (19), Валттери Фильппула (32) и Клод Жиру (36). У «Торонто» дубль оформил Назем Кадри (10, 34). Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 11 секунд, его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отыграл 21 минуту 28 секунд.