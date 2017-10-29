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Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»

29 октября 2017, воскресенье. 05:14 Хоккей

«Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:3 Б. В основноевремя в составе «пантер» Отличились Джонатан Юбердо (25) и Евгений Дадонов (29). На счету россиянина также голевая передача. За «Ред Уингз» шайбы забросили Андреас Атанасиу (6) и Густав Нюквист (31). В серии послематчевых буллитов решающий бросок совершил также Нюквист. Благодаря этой победе «Детройт» прервал серию из шести поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 3 0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Атанасиу (Ларкин) – 05:28 (5x5), 1:1 – Юбердо (Дадонов) – 24:19 (5x5), 2:1 – Дадонов (Трочек, Экблад) – 28:23 (5x4), 2:2 – Нюквист (Эрикссон) – 30:46 (5x5), 2:3 – Нюквист – 65:00 ( ПБ)

В ещё одном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. За победителей отличились Брэндон Мэннинг (13-я минута), Якуб Ворачек (19), Валттери Фильппула (32) и Клод Жиру (36). У «Торонто» дубль оформил Назем Кадри (10, 34). Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 11 секунд, его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отыграл 21 минуту 28 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 4 1:2, 1:2, 0:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Кадри (Мэттьюс, Лейво) – 09:07 (5x5), 1:1 – Мэннинг (Лотон, Лейер) – 12:06 (5x5), 1:2 – Ворачек (Гудас, Кутюрье) – 18:38 (5x5), 1:3 – Фильппула (Конечны, Гостисбер) – 31:03 (5x4), 2:3 – Кадри (Браун, Хэйнси) – 33:02 (5x5), 2:4 – Жиру (Ворачек, Мэннинг) – 35:20 (5x4)
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А ещё один россиянин из «Лайтнинг» решил подраться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Евгений Дадонов Иван Проворов Никита Зайцев
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
05:14 Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»
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