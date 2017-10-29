Кучеров впервые в сезоне не набрал очков, но остался лучшим снайпером НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в домашней встрече с «Анахайм Дакс», проигранной со счётом 1:4, впервые в текущем сезоне не набрал очков. Однако неудачный матч не помешал форварду сохранить лидирующую позицию в списке лучших снайперов текущего чемпионата НХЛ.



В активе Кучерова 19 очков (12 голов и 7 передач). Второе место в списке бомбардиров занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 10 голами, форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросили по 8 шайб.

«Анахайм» победил «Тампу», прервав результативные серии Кучерова и Сергачёва