Анкипанс: в матче с минчанами шла борьба в стиле плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2 ОТ).

Минское «Динамо» обыграло одноклубников в Риге и прервало серию поражений

«Очень острая, агрессивная и плотная игра, которую решил один точный бросок в овертайме. Хотелось бы, чтобы команда смотрелась намного лучше в большинстве. Была возможность завладеть преимуществом в первом периоде (при игре 5 на 3), которой мы не воспользовались. Всё остальное время шла борьба в стиле матчей плей-офф.

Четыре ничьих подряд? Логично, что хотелось бы иметь больше очков, особенно по итогам матча с «Сибирью», где мы могли получить все три. «Динамо» прогрессирует и по содержанию игры, и по результату. В последних десяти матчах с нашим участием было шесть овертаймов, что свидетельствует о равной борьбе с другими командами. Но конечно, нам нужно работать над реализацией», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.