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Кагарлицкий — Шипачёву: Вадик, старина, приезжай в «Северсталь». Ты — родной

29 октября 2017, воскресенье. 23:46 Хоккей

Капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, почему остался в команде. Также он пригласил Вадима Шипачёва вернуться из НХЛ в родную «Северсталь».

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«Я люблю Череповец, здесь моя семья. Тут вся моя жизнь. Есть друзья в Москве. Мы там купили квартиру, чтобы иногда оставаться. Но я всей душой люблю родной город. Иностранцы иногда говорят, что тут нечего делать. А по мне тут всё есть. Хорошие кинотеатры, рестораны. Есть где погулять. Конечно, тут не Москва, где полно развлечений. Но я по клубам не хожу и почти всё время провожу дома.

Есть вещи важнее денег. Надо сохранить хоккей в Череповце. Мы много разговаривали с руководством и ребятами. Понимали, что этот сезон будет определяющим. Психологически тяжело принять решение об уходе. Я понимал, что «Северстали» нужна помощь. И верил, что могу чем-то помочь. Хоккей должен жить в городе с такой историей. Эта команда способна не просто залезть в плей-офф с восьмого места, а может быть выше.

Не думаю, что из СКА прям легче попасть на Олимпиаду. У них команда подобралась такая, что многие уже заиграны в сборной. Но если показывать классный хоккей, то тебя заметят и в Череповце. Другой вопрос, готов ли я к этому? Когда меня вызывали, я проводил по одному-два матча. Но не существует хоккеиста, кто не хотел бы играть за сборную. Тем более я брал золото с юниорами.

Ситуация, в которую попал Шипачёв в «Вегасе»? Я очень много думал. Даже хотел попросить пресс-службу, чтобы мы записали тёплые слова для Вадика от всей команды. Вадик, старина, мы тебя поддерживаем всем Череповцом. Не знаю, какая ситуация сложилась. Я никогда не был в НХЛ и не знаю, как работает система. Но Шипачёв – хороший профи и великолепный игрок. Человек с железной дисциплиной. Вадик, приезжай к нам! Мы тебе всегда рады. У нас, конечно, нет столько денег, чтобы удовлетворить твои запросы. Но знай, что Череповец всегда тебя примет. Ты для нас – родной. И лучший центр современности. Пусть сбудутся все твои мечты», — цитирует Кагарлицкого «Советский спорт».

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс Дмитрий Кагарлицкий
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
23:46 Кагарлицкий — Шипачёву: Вадик, старина, приезжай в «Северсталь». Ты — родной
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