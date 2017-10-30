Капитан «Дакс» Гецлаф не смог продолжить матч после попадания шайбы в лицо

В первом периода матча между «Каролиной Харрикейнз» и «Анахайм Дакс» капитан «уток» Райан Гецлаф получил повреждение.



Кори Перри нанёс бросок по воротам, форвард «Каролины» Себастьян Ахо его заблокировал и шайба отскочила в лицо Гецлафу. Он отправился в раздевалку, затем вернулся на площадку и доиграл период, но после перерыва на лёд уже не выходил. Встреча завершилась победой «Дакс» со счётом 4:3 Б. Главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл сообщил, что форвард принял такое решение самостоятельно.



«Мы решили, что для него лучше пройти осмотр у врачей, чтобы понять, есть ли какие-то проблемы. Он испытывал дискомфорт и не мог играть», — приводятся слова Карлайла на официальном сайте НХЛ.



Гецлаф в этом сезоне провёл шесть матчей и набрал 7 (1+6) очков. Он пропустил два матча на старте чемпионата, а затем ещё три из-за травмы нижней части тела.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.