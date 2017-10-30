Величкин: «Магнитка» пыталась реанимировать Григоренко, но не вышло

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал решение расстаться с нападающим Игорем Григоренко. Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.

«У Игоря Григоренко не получилось, мы приняли такое решение. Тренерский штаб не устроила его игра. Мы пытались его реанимировать, хотели поддержать парня. Всё-таки он перенёс две операции в течение лета. Но, к сожалению, не вышло. Ему ещё нужно время, которого у нас нет. Нам надо дальше идти», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.