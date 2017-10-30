Определены три лучших игрока недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»Джон Таварес, который стал лучшим снайпером и бомбардиром недели с 7 (6+1) очками. Два его хет-трика помогли «Айлендерс» одержать две победы в трех матчах.



Второй звездой назван вратарь «Вегас Голден Найтс» Оскар Данск, который в двух матчах отразил 96,8% бросков, оформил один шатаут и помог клубу не потерять ни одного очка на неделе и продолжить лучший старт для новичка лиги.



Третьей звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо, набравший 6 (1+5) результативных баллов.

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.