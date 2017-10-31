Эрик Карлссон установил личный антирекорд, получив «-6» в игре с «Монреалем»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон установил личный антирекорд, закончив матч с «Монреаль Канадиенс» с показателем полезности «-6», и повторил клубный антирекорд. Ранее такой же показатель полезности в одном матче набирали игроки «Оттавы» Янне Лаукканен и Даррен Рамбл. Встреча завершилась со счётом 3:8.



Карлссон является двукратным обладателем «Норрис Трофи», в этом сезоне он сделал 10 передач в семи матчах при показателе полезности «-4». Он пропустил начало регулярного чемпионата из-за травмы ноги, полученной в прошлом сезоне. Всего в НХЛ на его счету 466 (117+349) очков в 563 играх.

Ранее в карьере Карлссон дважды заканчивал матч с показателем полезности «-4» (сезон-2015/16 и 2009/10). Лучший для себя показатель полезности в одном матче — «+5», зарабатывал дважды, в сезоне-2015/16 и 2011/12.

События дня НХЛ. Панарин отметил день рождения, Василевский вошёл в историю А «Вегас» потерял и третьего вратаря.

Видеообзор матча можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.