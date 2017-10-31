Форвард Брюквин вернулся из армии в ряды московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин вернулся в расположение клуба из армейской части, информирует «Спорт-экспресс».



22-летний форвард бело-голубых несколько дней назад был призван в ряды вооружённых сил и находится в военной части. По информации издания, ранее руководство клуба уже пыталось договориться, чтобы его отпустили, но безуспешно.



В нынешнем сезоне Брюквин набрал 12 (8+4) результативных баллов в 22 играх регулярного чемпионата КХЛ.



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Форварда «Динамо» Брюквина забрали в армию