Знарок: у СКА было бездарное пятиминутное большинство, но победа есть победа

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметив неудачный розыгрыш пятиминутного большинства.



«Неважно начали первый период, бездарное пятиминутное большинство было в исполнении СКА. Но выигрыш есть выигрыш. Если ребята говорят, что худший матч, значит, худший», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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СКА обыграл рижское «Динамо» и выиграл шестую встречу кряду