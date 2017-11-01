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Капитан «Дакс» Гецлаф пропустит не меньше 3 матчей после попадания шайбы в лицо

1 ноября 2017, среда. 11:43 Хоккей

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф переведён в список травмированных, сообщается на официальном сайте НХЛ. Нападающий досрочно завершил матч с «Каролиной Харрикейнз» после попадания шайбы в лицо.

У Гецлафа опухло лицо, он пройдёт повторное обследование 6 ноября. Ожидается, что он пропустит не меньше трёх матчей. Хоккеист получил травму на 23-й секунде игры. Нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо подставил клюшку под бросок Кори Перри, и шайба рикошетом попала в лицо Гецлафу. Он ушёл в раздевалку, потом вернулся, провёл ещё шесть смен в первом периоде, но во втором на льду уже не появился.

32-летний Гецлаф в шести матчах этого сезона набрал 7 (1+6) очков. Он пропустил две первые игры чемпионата и ещё три подряд с 13 по 20 октября из-за травмы нижней части тела.

Видео травмы Гецлафа можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Капитан «Дакс» Гецлаф не смог продолжить матч после попадания шайбы в лицо
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Райан Гецлаф Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
1 ноября 2017, среда
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