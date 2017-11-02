«Нэшвилл» с Емелиным потерпел поражение от «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (16-я минута), Джо Павелски (29), Марк-Эдуар Власич (34) и Миккель Бёдкер (54). За «Нэшвилл» гол забил Роман Йози (31). Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 14 минут 34 секунды.

Это поражение стало для «Нэшвилла» четвёртым в последних пяти матчах.