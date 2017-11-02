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«Нэшвилл» с Емелиным потерпел поражение от «Сан-Хосе»

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (16-я минута), Джо Павелски (29), Марк-Эдуар Власич (34) и Миккель Бёдкер (54). За «Нэшвилл» гол забил Роман Йози (31). Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 14 минут 34 секунды.

Это поражение стало для «Нэшвилла» четвёртым в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 1 1:0, 2:1, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Донской (Хед, Бёдкер) – 15:49 (5x5), 2:0 – Павелски (Торнтон, Диллон) – 28:17 (5x5), 2:1 – Йози (Ернкрок) – 30:04 (5x5), 3:1 – Власич (Лабанк, Донской) – 33:50 (5x4), 4:1 – Бёдкер (Тирни, Райан) – 53:43 (4x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Алексей Емелин
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