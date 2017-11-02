Коваленко: в «Торпедо» отвечают за каждое слово, 3 ноября должны быть деньги

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о последних событиях, связанных с работой организации.

«Сегодня состоится заседание Дисциплинарного комитета КХЛ, на котором в частности будет изучаться возможность возвращения в КХЛ защитника «Барыса» Дамира Рыспаева. 22 сентября совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрела заявление профсоюза и допустила игрока к соревнованиям, проводимым ФХР. Никаких эксцессов за прошедший месяц в ВХЛ не произошло. Есть все предпосылки для того, чтобы бессрочная дисквалификация Рыспаева была приостановлена и на территории КХЛ.

С нынешним руководством «Торпедо» у профсоюза сложился хороший контакт, за каждое своё слово в Нижнем Новгороде отвечают. Общался с генеральным директором Виктором Харитоновым, он рассчитывает, что 3 ноября, деньги в клуб будут переведены. Не позже 6 ноября хоккеисты их увидят. Вопрос с долгами в «Торпедо» курирует новый губернатор, участвует в решении проблемы и замгубернатора Дмитрий Сватковский. Харитонов — опытный руководитель, и у нас есть серьёзная надежда на то, что вопрос будет закрываться.

«Динамо» Москва? Мы выиграли общегражданский суд по признанию обязательств АНО перед игроками клуба КХЛ. Ждём официальных документов, что позволит двигаться дальше по инстанции и в частности начать работу судебным приставам. Сложнее ситуация с другим бывшим клубом под эгидой АНО — «Динамо» Балашиха из ВХЛ. Здесь в ходе судебного заседания появилась некая бумага, датированная 28 апреля 2017 года. В ней говорится о том, что все премиальные, обещанные хоккеистам из Балашихи, отменяются. Это новый поворот, из-за которого судебное заседание отложено на две недели. Ситуация, когда 17 апреля «Динамо» выигрывает главный трофей ВХЛ — Кубок Братины, а 28 апреля игрокам клуба отменяют все премиальные, видится нам абсурдной. Юристы профсоюза уже понимают, за что здесь имеет смысл зацепиться. Думаю, через две недели мы можем выиграть это дело», — цитирует функционера Russia-Hockey.