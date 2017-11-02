«Детройт» лидирует по количеству тренерских запросов на просмотр

Национальная хоккейная лига опубликовала статистику тренерских запросов на видеопросмотр (тренерский челлендж). Чаще других к этой мере прибегал возглавляемый Джеффом Блашиллом штаб «Детройт Ред Уингз», делавший запрос 4 раза. Дважды челлендж «красных крыльев» был отклонён (по одному разу гол был отменён и засчитан).



По три раза смотреть видео просили тренеры «Оттавы Сенаторз», «Миннесоты Уайлд» (два отклонённых), «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Ни разу не пользовались этой возможностью тренерские штабы 11 клубов, среди которых «Вашингтон Кэпиталз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинз».



Авторами наиболее спорных моментов стали игроки «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесоты Уайлд» — эпизоды с их участием соперники просили просмотреть по 4 раза, у «Вегас Голден Найтс» 3 таких запроса.