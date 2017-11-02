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175 лет назад 2016
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Стиллман: готов и дальше работать главным тренером, но решение за руководством

Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредрик Стиллман подвёл итоги матча с ХК «Сочи», в котором его команда победила со счётом 4:0, и заявил, что готов и дальше работать на посту главного тренера.

«Самое главное, что взяли три очка. Это придаст ребятам уверенности. Впереди перерыв. Думаю, он пойдёт нам на пользу, так как много травмированных. Готов ли и дальше работать главным тренером? Для меня это будет честью. Но решение примет руководство клуба», — приводит слова Стиллмана официальный сайт команды из Владивостока.

«Адмирал» уверенно обыграл «Сочи», первый раз в сезоне не пропустив
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Сочи Фредрик Стиллман
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