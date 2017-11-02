И. Воробьёв — об отставке из «Магнитки»: я сейчас не слишком разговорчивый

Тренер Илья Воробьёв прокомментировал отставку из магнитогорского «Металлурга».



«Появилось уже в СМИ про отставку? Девушка, я сейчас не слишком разговорчивый. Обращайтесь к пресс-атташе», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Воробьёв работал в клубе с 2012 года, в 2015-м стал главным тренером команды. Специалист выиграл с «Металлургом» два кубка Гагарина, второй — в качестве главного тренера. В последних шести встречах его команда потерпела пять поражений.



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Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с Ильёй Воробьёвым