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«Коламбус» нанёс поражение «Флориде», Панарин отдал свою 100-ю передачу в НХЛ

Хоккей

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 7:3.

В составе команды из Флориды три очка в свой актив записал Винсент Трочек (гол и две передачи). За «Коламбус» по дублю оформили Джош Андерсон и Оливер Бьёркстранд, а Зак Веренски стал автором двух результативных передач.

Передачей отметился и российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, голевой пас стал десятым для хоккеиста в текущем сезоне и сотым — в своей карьере в НХЛ. Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по воротам.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

В параллельной встрече игрового вечера «Оттава Сенаторз» прервала серию из двух поражений, дома обыграв «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1. Марк Стоун отметился голом и результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 7 1:2, 2:3, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Писик (Трочек, Макгинн) – 04:57 (5x5), 1:1 – Андерсон (Дубински, Дюбуа) – 11:32 (5x5), 1:2 – Андерсон (Нутиваара, Дженнер) – 16:27 (5x5), 2:2 – Маккошен (Врбата, Трочек) – 20:35 (5x5), 2:3 – Хянникяйнен (Савар, Калверт) – 25:21 (5x5), 3:3 – Трочек (Яндл, Маккензи) – 28:43 (4x5), 3:4 – Бьёркстранд (Джонс, Милано) – 29:11 (5x4), 3:5 – Бьёркстранд (Веренски, Калверт) – 31:27 (5x5), 3:6 – Мотт (Дженнер, Нутиваара) – 43:45 (5x5), 3:7 – Дженнер (Панарин, Веренски) – 46:12 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Стоун (Хоффман, Карлссон) – 19:05 (5x5), 2:0 – Барроуз (Стоун, Фанёф) – 31:25 (5x4), 2:1 – Манта (Грин, Ларкин) – 56:37 (6x4), 3:1 – Томпсон (Карлссон, Пайят) – 59:50 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Коламбус Блю Джекетс Оттава Сенаторз Флорида Пантерз Артемий Панарин Винс Трочек Сергей Бобровский
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