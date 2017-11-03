«Коламбус» нанёс поражение «Флориде», Панарин отдал свою 100-ю передачу в НХЛ

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 7:3.



В составе команды из Флориды три очка в свой актив записал Винсент Трочек (гол и две передачи). За «Коламбус» по дублю оформили Джош Андерсон и Оливер Бьёркстранд, а Зак Веренски стал автором двух результативных передач.



Передачей отметился и российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, голевой пас стал десятым для хоккеиста в текущем сезоне и сотым — в своей карьере в НХЛ. Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по воротам.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».



В параллельной встрече игрового вечера «Оттава Сенаторз» прервала серию из двух поражений, дома обыграв «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1. Марк Стоун отметился голом и результативной передачей.