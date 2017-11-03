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175 лет назад 2016
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Проворов: я с детства играл очень много, то же происходит и в НХЛ

Хоккей

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал доверие тренеров. Россиянин играет по 25-28 минут за матч.

«Доказывал с первого же дня в этой команде. И с детства играл очень много – и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. То же самое происходит в НХЛ. Я стараюсь делать всё, чтобы помочь команде. Без разницы, в какие моменты меня выпускают. Надо забивать голы, отдавать передачи, принимать броски на себя. Откуда силы берутся? У меня очень интенсивное лето. Я тренируюсь много часов. Прихожу в хорошую форму, и это помогает мне проводить все матчи без усталости и спадов.

Неудачные матчи? После игры бывает неприятно. Я делаю выводы из ошибок и переворачиваю страничку. Если вы имеете в виду матч в Чикаго, когда я получил тут «-5» за полезность… У меня сейчас нет плохих воспоминаний. Это был третий матч в моей карьере. С того момента прошло 90 игр.

Любимое место в Филадельфии? Есть парочка ресторанов, где я не то, что уже родной, но где-то близко. Люблю ходить на баскетбол и футбол, когда есть свободное время. Я уже во всех хоккейных городах побывал, где есть клубы НХЛ. Был даже раньше, когда выступал по детям и в низших лигах Северной Америки. В тот же Чикаго я приезжал ещё ребёнком», — цитирует игрока «Советский спорт».

Иван Проворов впервые в карьере в НХЛ сыграл 28 минут и сделал три передачи
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Филадельфия Флайерз Иван Проворов
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