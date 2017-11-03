Проворов: я с детства играл очень много, то же происходит и в НХЛ

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал доверие тренеров. Россиянин играет по 25-28 минут за матч.

«Доказывал с первого же дня в этой команде. И с детства играл очень много – и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. То же самое происходит в НХЛ. Я стараюсь делать всё, чтобы помочь команде. Без разницы, в какие моменты меня выпускают. Надо забивать голы, отдавать передачи, принимать броски на себя. Откуда силы берутся? У меня очень интенсивное лето. Я тренируюсь много часов. Прихожу в хорошую форму, и это помогает мне проводить все матчи без усталости и спадов.



Неудачные матчи? После игры бывает неприятно. Я делаю выводы из ошибок и переворачиваю страничку. Если вы имеете в виду матч в Чикаго, когда я получил тут «-5» за полезность… У меня сейчас нет плохих воспоминаний. Это был третий матч в моей карьере. С того момента прошло 90 игр.



Любимое место в Филадельфии? Есть парочка ресторанов, где я не то, что уже родной, но где-то близко. Люблю ходить на баскетбол и футбол, когда есть свободное время. Я уже во всех хоккейных городах побывал, где есть клубы НХЛ. Был даже раньше, когда выступал по детям и в низших лигах Северной Америки. В тот же Чикаго я приезжал ещё ребёнком», — цитирует игрока «Советский спорт».