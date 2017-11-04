Анкипанс: один из лучших матчей «Динамо» Р, переход Индрашиса — без комментариев

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал победу в гостевом матче с «Локомотивом» (4:0) и возможный переход нападающего Микса Индрашиса в «Куньлунь Ред Стар». Форвард в этой игре набрал 3 (2+1) очка.



«Если учесть, что мы взяли три очка, то один из лучших матчей. Однако мы провели много хороших матчей — со СКА, „Авангардом“. Сегодня был сильный соперник, и мы рады, что выиграли.

По составу будем разбираться в паузе, а переход Индрашиса — без комментариев", — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.