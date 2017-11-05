Два игрока «Колорадо» заболели, и Задоров вернётся в состав в матче с «Флайерз»

«Колорадо Эвеланш» сыграет с «Филадельфией Флайрез» в 11 нападающих и семь защитников, сообщается на официальном сайте клуба.
Изменения в составе произошли из-за болезни некоторых игроков. Так, в матче не смогут принять участие нападающие Рокко Гримальди и Мэтт Ньето.
В состав вернулся защитник Никита Задоров, который пропустил три последних матча, он выйдет в третьей паре. Седьмым игроком обороны заявлен Андрей Миронов. Нападающий Наиль Якупов сыграет во втором звене вместо Ньето, а его место займёт Габриэль Бурк, который был выведен из списка травмированных.
Встреча состоится в Филадельфии в ночь с 4 на 5 ноября, начало запланировано на 02:00 мск.
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