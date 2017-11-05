Анисимов — о четырёх матчах кряду с голами: лучше взаимодействую с партнёрами

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов поделился впечатлениями от своей четырёхматчевой серии с забитыми голами. Сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» (2:0) на счету россиянина победный гол.

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«С каждым матчем я играю всё лучше, лучше взаимодействую с партнёрами, и всё такое. Мы провели вместе пять игр и начинаем чувствовать взаимопонимание», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

В настоящее время Анисимов выступает в тройке с Патриком Шарпом и Джоном Хэйдером.

Видео победного гола Анисимова доступно в официальном «твиттере» «Чикаго».