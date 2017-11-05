НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига обнародовала имена трёх звезд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.

Третьей звездой признан вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд. От сыграл на ноль в матче с «Миннесота Уайлд» (2:0) при 24 сейвах.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула. Он набрал три (2+1) очка в матче с «Оттава Сенаторз» (5:4).

Первая звезда игрового дня — нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бисер. На счету игрока хет-трик в ворота «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Всего на его счету 4 (3+1) очка в данном матче.

