А. Михеев: уже столько игр подряд «Югра» не может забить

Нападающий «Югры» Артём Михеев прокомментировал сухое поражение от «Йокерита» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это третье поражение подряд команды из Ханты-Мансийска.



«Пропустили три ненужных гола. «Йокерит» захватил игру в первом периоде, затем мы пытались всё изменить, но ничего не выходило. Снова нам не хватает реализации моментов, уже столько игр подряд не можем забить. Нужно уверенней вести себя в острых моментах. Пока мы проигрываем, ничего хорошего не могу сказать», — рассказал хоккеист.

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