До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

А. Михеев: уже столько игр подряд «Югра» не может забить

Хоккей

Нападающий «Югры» Артём Михеев прокомментировал сухое поражение от «Йокерита» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это третье поражение подряд команды из Ханты-Мансийска.

«Пропустили три ненужных гола. «Йокерит» захватил игру в первом периоде, затем мы пытались всё изменить, но ничего не выходило. Снова нам не хватает реализации моментов, уже столько игр подряд не можем забить. Нужно уверенней вести себя в острых моментах. Пока мы проигрываем, ничего хорошего не могу сказать», — рассказал хоккеист.

Емелин — о замене вратаря «Югры»: Шарыченков плохо начал, из 3 бросков 2 гола
Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК Югра
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент