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«Монреаль» всухую обыграл «Чикаго», на счету Линдгрена 38 сейвов

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в этом матче отметились Джонатан Друен (42-я минута) и Джо Морроу (48). Голкипер «Канадиенс» Чарли Линдгрен оформил «сухарь», отразив все 38 бросков по своим воротам. Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 18 секунд, но результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Монреаля» четвёртой в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Друен (Гальченюк, Морроу) – 41:54 (5x5), 0:2 – Морроу (Дано, Шоу) – 47:45 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
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