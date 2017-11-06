Сакик: Дюшейн попросил обмена в декабре 2016 года, я сказал ему быть терпеливым

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал обмен нападающего Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз». «Лавины» провели трёхстороннюю сделку с участием «Нэшвилл Предаторз», в результате которой получили защитника Самюэля Жирара и нападающего Владислава Каменева второй выбор на драфте 2018 года от «Нэшвилла», голкипера Эндрю Хаммонда и нападающего Шейна Боуэрса, а также первый пик драфта-2018 и третий пик драфта-2019 от «Оттавы».

«Мы хотели провести подходящую сделку. Мэтт на прошлое Рождество попросил у меня обмена, чтобы начать всё заново. Я сказал ему быть терпеливым. Мы хотели дождаться правильной сделки. Мы строим команду и хотим продолжать это делать с молодыми игроками», — цитирует Сакика Denver Post.