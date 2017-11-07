Генменеджер «Нэшвилла» — об обмене Турриса: он был в нашем списке, как и Таварес

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал цепочку обменов, в результате которого к его команде присоединился форвард Кайл Туррис.



«После 1 июля мы стали готовить варианты на следующий год. Ну, например, Джон Таварес может стать неограниченно свободным агентом. В этом списке был и Террис. Нам нужен центрфорвард, и он входил в сферу наших интересов. Но конкретно его мы в самом начале не обсуждали. Внимательно присматриваться к нему стали только уже во время тренировочного лагеря», — цитирует Пойла официальный сайт лиги.

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