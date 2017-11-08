«Анахайм» — «Лос-Анджелес»: вратарь Джонатан Куик подрался с Кори Перри

Во втором периоде матча между «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз» вратарь «королей» Джонатан Куик подрался с нападающим «уток» Кори Перри.



Перри боролся с защитником Дереком Форбортом во вратарской площади и толкнул его на Куика, после чего оба полевых упали. Вратарь начал толкать Перри руками, затем оба игрока поднялись и продолжили потасовку, во время которой форвард «Дакс» сорвал с Куика шлем. Также в драке участвовал Форборт, который держал Перри сзади и пытался оттащить его от Куика. Потасовка закончилась, когда игроки «Кингз» повалили Перри на лёд.



Все трое получили по две минуты за грубость.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.