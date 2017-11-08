Защитник Провольнев вызван в олимпийскую сборную России вместо Верещагина

Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав олимпийской команды – ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в Кубке Германии.



Вместо защитника Ивана Верещагина в Новогорск вызван другой игрок обороны Владислав Провольнев («Спартак»).

Ранее вместо нападающих Романа Любимова (ЦСКА) и Егор Коршкова («Локомотив») были вызваны форварды Виктор Тихонов и Максим Карпов (оба — СКА), а также Алексей Макеев («Витязь»).

Кубок Германии пройдёт в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Помимо олимпийской сборной России в нём примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.