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Матч с «Сан-Хосе» — 900-й для форварда «Тампы» Куница в «регулярках» НХЛ

Хоккей

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» стал 900-м для форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Криса Куница. После двух периодов «молнии» ведут со счётом 4:1, российские нападающие «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров набрали по 2 (1+1) очка.

Кучеров с передачи Наместникова забил свой 15-й гол в сезоне

На счету Куница 584 очка в регулярных чемпионатах НХЛ и 92 очка в 161 матче плей-офф НХЛ. Куниц — четырёхкратный обладатель кубка Стэнли.

Также данное фото доступно в официальном «твиттере» команды «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Тампа-Бэй Лайтнинг
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