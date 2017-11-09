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9 очков тройки Кучерова и Наместникова позволили «Тампе» разгромить «Сан-Хосе»

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» и прервал серию побед на отметке в четыре матча. В 14 матчах сезона на счету «акул» 8 побед. «Тампа» одержала вторую победу кряду. Это четвёртый матч подряд с набранными очками. В 16 матчах сезона на счету «молний» 10 побед.

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — Йоонас Донской вывел «акул» вперёд, Джейк Дотчин счёт сравнял. Это был его первый гол на уровне НХЛ. Во второй трети матча забивали исключительно игроки «Тампы», а именно Никита Кучеров, Слейтер Коккок и Владислав Наместников. В заключительной трети матча Наместников своим голом сделал счёт разгромным — 5:1. Тройка Кучеров — Стэмкос — Наместников в этом матче набрала 9 очков.

Никита Кучеров за 21 минуту и 20 секунд набрал 3 (1+2) очка (в том числе победный гол) при показателе полезности «+2» и четырёх бросках в створ ворот. Владислав Наместников за 19 минут и 36 секунд отметился дублем и голевым пасом при показателе полезности «+2» и четырёх бросках в створ.

Кучеров с передачи Наместникова забил свой 15-й гол в сезоне
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 5 1:1, 0:3, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Донской (Торнтон, Павелски) – 00:24 (5x5), 1:1 – Дотчин (Пойнт, Гурд) – 07:17 (5x5), 1:2 – Кучеров (Наместников, Стэмкос) – 20:44 (5x5), 1:3 – Коккок (Гурд, Строльман) – 29:21 (5x5), 1:4 – Наместников (Стэмкос, Кучеров) – 32:00 (5x5), 1:5 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 46:14 (5x4)

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Также видео доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Тампа-Бэй Лайтнинг
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