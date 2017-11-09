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Ткачёв — о потере «Ак Барсом» лидерства в конференции: паники нет, наверстаем

Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился мнением о лидерстве «Барыса» в Восточной конференции КХЛ, а также высказался о возможности догнать форварда астанчан Найджела Доуса в снайперской гонке. «Барыс» сместил казанскую команду с первого места в конференции перед перерывом на Евротур, однако у «Ак Барса» есть матчи в запасе.

«Паники от потери лидерства у нас точно нет. Команда спокойно готовится к следующим играм, решает поставленные перед ней задачи. Серьёзного спада у нас не было, поэтому своё мы ещё наверстаем и вернём лидерство.

Пока не задумывался о том, чтобы догнать Доуса — просто стараюсь забивать голы и отдавать передачи в каждом матче, показывать хороший хоккей как в клубе, так и в сборной. На таблицу бомбардиров я не оглядываюсь. Сейчас все мысли только об играх Кубка Карьяла, где мы постараемся добиться максимального результата», — цитируют Ткачёва «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Барыс Владимир Ткачёв Найджел Доус
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