Ткачёв — о потере «Ак Барсом» лидерства в конференции: паники нет, наверстаем

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился мнением о лидерстве «Барыса» в Восточной конференции КХЛ, а также высказался о возможности догнать форварда астанчан Найджела Доуса в снайперской гонке. «Барыс» сместил казанскую команду с первого места в конференции перед перерывом на Евротур, однако у «Ак Барса» есть матчи в запасе.

«Паники от потери лидерства у нас точно нет. Команда спокойно готовится к следующим играм, решает поставленные перед ней задачи. Серьёзного спада у нас не было, поэтому своё мы ещё наверстаем и вернём лидерство.

Пока не задумывался о том, чтобы догнать Доуса — просто стараюсь забивать голы и отдавать передачи в каждом матче, показывать хороший хоккей как в клубе, так и в сборной. На таблицу бомбардиров я не оглядываюсь. Сейчас все мысли только об играх Кубка Карьяла, где мы постараемся добиться максимального результата», — цитируют Ткачёва «Известия».