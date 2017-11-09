Кутюр — о звене Кучерова и Наместникова: казалось, их всегда на 5 человек больше

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал разгромное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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«Мы играли хорошо минут пять на старте матча, а потом наша игра развалилась. Соперник прибавил в движении, контролировал шайбу, а нам не удавалось прессинговать. Соперник чувствовал себя комфортно и владел шайбой весь матч.

Ведущая тройка «Тампы»? Они нас возили по всему льду. Было ощущение, что их всегда человек на пять больше, чем нас», — приводит слова нападающего Mercury.