Костылёв: судить Ночную лигу пригласил Зайцев, мы с Сашкой 23 сезона отработали

Судья Виктор Костылёв рассказал о работе в Ночной лиге в Архангельской области.

«Когда пригласили обслуживать матчи Ночной лиги, было очень приятно. Это здорово, потому что я немножко застоялся. Плюс в Архангельской области проблема с судейским корпусом. Решил поработать ещё на благо хоккея, чтобы местные судьи что-то почерпнули, впитали. Судить Ночную лигу пригласил её главный арбитр Александр Зайцев. Мы с Сашкой отработали 23 сезона. Начался седьмой чемпионат лиги у нас здорово. Сделали прекрасное открытие. Думаю, в дальнейшем будет ещё лучше.

По сравнению с прошлым чемпионатом люди стали больше понимать, что судейство – дело ответственное. И работать нужно соответствующе. Не так давно состоялся семинар. Его проводил судья Владимир Ушаков. Я ему помогал в качестве консультанта.

Я работаю старшим инструктором по спорту в физкультурно-оздоровительном комплексе, который включает каток и многое другое. Например, проводим соответствующую работу с цехами и отделами нашего предприятия, которое строит и ремонтирует подводные лодки. Плюс детский хоккей. Помогаем его развитию. Всё в комплексе.

С судейством на высшем уровне я закончил в 2002 году. И вернулся на прежнее место работы – старший инструктор по физической культуре и спорту. Втягиваться в работу после судейства было тяжело. Но ничего не поделать – возраст, нужно уступать молодым. Поддерживаю форму. Как? Катаюсь на коньках. Этот каток относится к моему месту работы, так что мне льда хватает, чего, опять же, увы, не скажешь об области», — цитирует Костылёва пресс-служба Ночной лиги.