Ягр: мне уже не 18, я не думаю о голах

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3). Ягр — второй после Горди Хоу хоккеист, набравший 2 очка в возрасте более 45 лет. В этом матче чех забил свой первый гол за канадскую команду.

«Калгари» одолел «Детройт», Ягр забил свой первый гол за канадскую команду

«Мне уже не 18, так что я не думаю о голах. Как по мне, лучше чувствовать себя хорошо, быть на льду и являться одним из факторов победы своей команды.

Годро? С его талантом он может выигрывать титул лучшего снайпера каждый год. Он быстрый, он очень хорош при игре один на один. Его очень сложно обыграть один в один», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.

Также видео доступно в официальном «твиттере» НХЛ.