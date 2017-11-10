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Витолиньш: мыслей вызывать Шипачёва в сборную не было, слишком рано ещё

Хоккей

Тренер сборной России Харийс Витолиньш высказался насчёт перспектив Вадима Шипачёва в национальной команде. Россиянин недавно завершил карьеру в НХЛ и вернулся в Россию.

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«Мыслей вызвать Шипачёва не было, слишком рано, надо, чтобы он ещё покатался. Надо, чтобы он ещё подписал контракт с клубом КХЛ. Я не знаю, в какой он форме. Когда Вадим приехал в Петербург, я его не видел, так что ничего не могу сказать», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Вадим Шипачёв Харийс Витолиньш
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