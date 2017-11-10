Витолиньш: Шалунов сыграет с Гусевым и Капризовым, в воротах будет Сорокин

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал об изменениях в составе команды. 9 ноября команда проиграла финской сборной (2:3) в рамках Кубка Карьяла. 11 ноября российской сборной предстоит игра с командой Швейцарии.

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«Оборона — это первое, что надо улучшить. Если в чемпионате где-то эти осечки можно пропустить и противник не наказывает, то здесь уровень повыше намного и скорости побыстрее. Сегодня на тренировке работали над возвратом в оборону, чтобы ребята запомнили, что всё здесь по-другому. Поменяли пары, варьировать всегда можно.

Шалунов планируется вместо Красковского в звене с Гусевым и Капризовым. Показалось, что Ткачёв не справился в звене с Гусевым и Капизовым. Это те два игрока, которых надо кормить хорошими пасами, а мы этого не увидели. Шалунов играет с Капризовым в ЦСКА, мы знаем его мастерство. Красковского тоже будем включать в игру.

Трудно сказать, была ли пара Нестеров — Войнов неудачной. Все сыграли неудачно. Скоростей, которые показывали в чемпионате КХЛ, здесь не хватает. Надо себя перестроить, нужно из себя всё доставать. Думаю, Сорокин сыграет со Швейцарией. Токранов сыграет вместо Трямкина», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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