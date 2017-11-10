Сборная России U16 уверенно обыграла команду Латвии U17 на турнире в Минске

Сборная России U16 одержала уверенную победу в матче с командой Латвии U17 на Кубке президентского спортивного клуба, который проходит в Минске. В турнире принимают участие четыре команды – Россия U16, Беларусь U17, Словакия U17 и Латвия U17. В первом матче россияне разгромили словаков со счётом 8:0.



Россия U16 – Латвия U17 – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

1:0 – Пономарёв (Коханин, Дидковский), 02:47.

2:0 – Пономарёв (Шуйдин), 13:35.

2:1 – Скрастиньш (Витолиньш), 19:14.

3:1 – Пономарёв (Коханин, Кузнецов), 32:24.

4:1 – Шуйдин (Дидковский), 37:29.

Юниорская сборная России U16 забросила восемь шайб в ворота команды Словакии U17