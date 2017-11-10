Форсберг и Альфредссон посоревновались в буллитах перед матчем НХЛ в Швеции

Известные шведские нападающие Петер Форсберг и Даниэль Альфредссон устроили соревнования в буллитах перед матчем НХЛ в Стокгольме.
Оба хоккеиста, которые уже завершили карьеру, являются легендами своих бывших клубов. Форсберг является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Колорадо», а Альфредссон провёл 17 сезонов в составе «Оттавы». Эти команды приехали в Швецию, где проведут два матча регулярного чемпионата в рамках 2017 SAP NHL Global Series.
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Видео можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.