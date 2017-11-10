Форсберг и Альфредссон посоревновались в буллитах перед матчем НХЛ в Швеции

Известные шведские нападающие Петер Форсберг и Даниэль Альфредссон устроили соревнования в буллитах перед матчем НХЛ в Стокгольме.

Оба хоккеиста, которые уже завершили карьеру, являются легендами своих бывших клубов. Форсберг является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Колорадо», а Альфредссон провёл 17 сезонов в составе «Оттавы». Эти команды приехали в Швецию, где проведут два матча регулярного чемпионата в рамках 2017 SAP NHL Global Series.

5 причин, почему России нужен матч между «Тампой» и «Вашингтоном» Две самые российские команды НХЛ должны показать пример КХЛ.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.