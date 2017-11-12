«Чикаго» одержал волевую победу над «Каролиной», «Торонто» преуспел в Бостоне

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» одержали волевую победу над «Каролиной Харрикейнз», отыгравшись со счёта 0:2 и в итоге преуспев в овертайме — 4:3.



В составе команды из Чикаго дублем и результативной передачей отметился Алекс Дебринкэт, а автором решающей шайбы в овертайме стал Брэндон Саад. В составе «Каролины» дубль оформил Брок Макгинн.



По итогам параллельной встречи субботнего вечера в НХЛ игроки «Торонто Мэйпл Лифс» продлили свою беспроигрышную серию до четырёх матчей, выиграв у «Бостон Брюинз» в гостях со счётом 4:1.



Россиянин Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты и добился показателя полезности «+1».