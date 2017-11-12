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«Чикаго» одержал волевую победу над «Каролиной», «Торонто» преуспел в Бостоне

Хоккей

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» одержали волевую победу над «Каролиной Харрикейнз», отыгравшись со счёта 0:2 и в итоге преуспев в овертайме — 4:3.

В составе команды из Чикаго дублем и результативной передачей отметился Алекс Дебринкэт, а автором решающей шайбы в овертайме стал Брэндон Саад. В составе «Каролины» дубль оформил Брок Макгинн.

По итогам параллельной встречи субботнего вечера в НХЛ игроки «Торонто Мэйпл Лифс» продлили свою беспроигрышную серию до четырёх матчей, выиграв у «Бостон Брюинз» в гостях со счётом 4:1.

Россиянин Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты и добился показателя полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 4 2:0, 1:1, 0:2, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Макгинн (Райан, Уильямс) – 06:53 (5x5), 2:0 – Скиннер – 09:01 (5x5), 2:1 – Дебринкэт (Тэйвз, Паник) – 27:34 (5x5), 3:1 – Макгинн (Райан) – 29:58 (5x5), 3:2 – Дебринкэт (Кейн, Керо) – 43:16 (5x5), 3:3 – Форслинг (Сибрук, Паник) – 51:29 (5x5), 3:4 – Саад (Дебринкэт, Форслинг) – 61:44 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 4 1:2, 0:0, 0:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Марнер – 08:52 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (Кадри, Райлли) – 14:16 (5x4), 1:2 – Ватрано (Круг, Миллер) – 15:18 (5x5), 1:3 – Райлли (ван Римсдайк, Марнер) – 46:52 (5x5), 1:4 – Марло (Хайман, Комаров) – 58:13 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз Торонто Мэйпл Лифс Чикаго Блэкхоукс Никита Зайцев
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