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«Монреаль» победил «Баффало» в овертайме, «Миннесота» выиграла в Филадельфии

Хоккей

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» одержали победу над гостями из «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 2:1 ОТ. Решающим в дополнительной пятиминутке стал бросок Макса Пачьоретти, ставшего автором седьмого гола в сезоне.

Видео гола Пачьоретти доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.

В параллельном матче игрового вечера «Миннесота Уайлд» добился победы над «Филадельфией Флайерз» в гостях с минимальным счётом. Единственную шайбу в противостоянии забросил Джейсон Цукер на старте третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 1 0:1, 0:0, 1:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – О'Райлли – 19:54 (5x4), 1:1 – Шоу (Друен, Пачьоретти) – 41:01 (5x4), 2:1 – Пачьоретти (Дано) – 63:08 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Цукер (Дамба, Нидеррайтер) – 41:08 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Макс Пачьоретти
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