«Монреаль» победил «Баффало» в овертайме, «Миннесота» выиграла в Филадельфии

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» одержали победу над гостями из «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 2:1 ОТ. Решающим в дополнительной пятиминутке стал бросок Макса Пачьоретти, ставшего автором седьмого гола в сезоне.

Видео гола Пачьоретти доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.

В параллельном матче игрового вечера «Миннесота Уайлд» добился победы над «Филадельфией Флайерз» в гостях с минимальным счётом. Единственную шайбу в противостоянии забросил Джейсон Цукер на старте третьего периода.