Миронов: прекрасная поездка в Швецию, хоть первое время и было тяжело

Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов подвёл итоги поездки в Швецию на матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Миронов — о 1-м очке в НХЛ: не скажу, что почувствовалось, это не кубок Стэнли

«Когда сказали, что буду играть? Сегодня утром тренер подошёл и объявил. Я не люблю оценивать свою игру. Первое очко – это приятно. Но команда проиграла. А выставлять разные оценки – это не моя работа.

Прекрасная поездка! Ну да, в первые дни было тяжело в плане сна, организм перестраивался. Но обе команды были в равных условиях. Вот летим обратно в Денвер, а когда летишь на запад – перестраиваться удобнее», — передаёт слова защитника американской команды «Советский спорт».