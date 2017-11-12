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Динар Хафизуллин забил свой первый гол за сборную России

Хоккей

Сборная России уверенно переиграла национальную команду Чехии а матче кубка Карьяла, завершив своё выступление на турнире. Ранее команда Олега Знарка уступила сборной Финляндии со счётом 2:3 и разгромила сборную Швейцарии со счётом 6:2.

Хет-трик Григоренко обеспечил сборной России победу над Чехией на Кубке Карьяла

В данном матче защитник российской команды Динар Хафизуллин впервые отметился голом за сборную России. Ранее в этом матче нападающий Михаил Григоренко впервые стал автором хет-трика в своей взрослой карьере.

Россия — Чехия: у Григоренко хет-трик впервые за карьеру на взрослом уровне

В 18:30 мск начнётся матч кубка Карьяла. Финляндия — Канада.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей
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